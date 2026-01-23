Hatay'da yeniden inşa edilen Gazze Şehitleri Camisi ibadete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hatay'da yeniden inşa edilen Gazze Şehitleri Camisi ibadete açıldı

Hatay\'da yeniden inşa edilen Gazze Şehitleri Camisi ibadete açıldı
23.01.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldıktan sonra yeniden inşa ettirilen Gazze Şehitleri Camisi törenle ibadete açıldı.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldıktan sonra yeniden inşa ettirilen Gazze Şehitleri Camisi törenle ibadete açıldı.

Merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki 1200 kişilik caminin inşası Diyanet İşleri Başkanlığınca tamamlandı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Müftüsü Mevlüt Topçu ve vatandaşların katıldığı törende, yapılan duaların ardından Gazze Şehitleri Camisi'nin açılış kurdelesi kesildi.

Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 384 caminin kullanılmaz hale geldiğini söyledi.

Şu ana kadar 118 yeni caminin hizmete açıldığını belirten Masatlı, bununla beraber 48 Kur'an kursu, 12 Diyanet Gençlik Merkezi'nin yapıldığını kaydetti.

Yeni açılan camiye verilen ismin derin bir anlam taşıdığını vurgulayan Masatlı, şöyle konuştu:

"Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor, çocuk, kadın, yaşlı demeden büyük bir katliam var. Gazze'yle ilgili duruşumuzu ortaya koymak, bir gönül köprüsü ve bir dua rabıtası oluşturmak için camimizin ismini Gazze Şehitleri Camisi olarak belirledik. Aynı zamanda zulme karşı nasıl bir yaklaşım sergilediğimizi de ortaya koymaya çalışıyoruz. Burası dualarla kurulan gönül köprüleriyle Gazze'deki insanlarımıza manevi bir destek olacaktır."

Masatlı, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Gazze, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da yeniden inşa edilen Gazze Şehitleri Camisi ibadete açıldı - Son Dakika

YPG’li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı
Galatasaray, Noa Lang’ı İstanbul’a getiriyor Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor
DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı
BM’nin gündeminde Suriye var Şara’ya tam destek BM'nin gündeminde Suriye var! Şara'ya tam destek
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 19:19:57. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da yeniden inşa edilen Gazze Şehitleri Camisi ibadete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.