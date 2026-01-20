Hatay\'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

HATAY (İHA) – Hatay'da seyir halindeki otomobilin aynı istikamette başka bir otomobille çarpışarak karşı şeride geçtiği kazaya 5 araç karıştı. 4 kişinin yaralandığı kaza anı, anbean araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Payas – Dörtyol D-817 karayolu üzerinde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobille çarpışarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil, 1 otomobil ve 2 tıra da çarptı. 5 aracın karıştığı kazada araçlarda bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildiler. Kaza anıysa anbean trafikte ilerleyen bir aracın kamerasına yansıdı. - HATAY