Son Dakika Haberleri: Hatay'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
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Hatay'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

6 saat önce

Hatay'ın Payas ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Cafer Ayvaz yönetimindeki 31 VH 497 plakalı otomobil, Özkul Çolak Caddesi eski itfaiye kavşağında, önünde seyreden İbrahim Kızılkaya idaresindeki 80 GF 620 plakalı hafif ticari araç ile park halindeki 33 NUY 08 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Ertuğrul Kaygaz, Durmuş Ali Erdal ve Hasan Tuşan yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hatay'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

İtfaiye, Payas, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:42 Kaynak: AA
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