Son Dakika Haberleri: Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

12 dakika önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]
Hatay'ın Antakya ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.
Yangın, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi Gediktepe mevkisinde meydana geldi. Yangına, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, çıkan yangında ilk belirmelere göre 5 hektarlık alan zarar gördü.
(İHA)
Kisecik, Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuşadası Yaylaköy'de yangın
Kuşadası'nda zeytinlik yangını Bakan Pakdemirli İzmir'deki yangın ile ilgili konuştu: Bir köy boşaltılacak Tarkan'dan Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmesine şarkılı tepki!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 23:42:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]