Denize düşen oğlunu kurtarmak isterken boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Denize düşen oğlunu kurtarmak isterken boğuldu

11.08.2022 15:16
Denize düşen oğlunu kurtarmak isterken boğuldu

HATAY'ın Arsuz ilçesinde denize düşen oğlu Nejdet Kaynak'ı (13) kurtarmak için suya atlayan Abdulkadir Kaynak (45), boğuldu.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde denize düşen oğlu Nejdet Kaynak'ı (13) kurtarmak için suya atlayan Abdulkadir Kaynak (45), boğuldu. Çevredekiler tarafından kurtarılan Nejdet Kaynak'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Arsuz- İskenderun kara yolu üzerindeki sahilde dalgakıran üzerinde oynayan 13 yaşındaki Nejdet Kaynak, dengesini kaybedip denize düştü. Durumu fark eden Abdulkadir Kaynak, oğlunu kurtarmak için suya atladı. Bir süre suda çırpınan baba ve oğlu, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarıldı. Baba ve oğlu, çağırılan ambulanslarla özel hastanelere kaldırıldı. Ancak Abdulkadir Kaynak, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Nejdet Kaynak'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.


YORUMLAR
500
YK Enerji'de nesilden nesile istihdam YK Enerji'de nesilden nesile istihdam Hatay'da denize düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba yaşamını yitirdi Hatay'da denize düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba yaşamını yitirdi
Kaynak: DHA

Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denize düşen oğlunu kurtarmak isterken boğuldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:00 Erdoğan'dan "indirim" açıklaması: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
14:32 Bu kez kaçamadı! Baskın yapan polisler, oyuncak ayının nefes alıp verdiğini fark edince hırsızı yakaladı
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
14:14 Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi
14:03 Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum
13:57 İngiltere'de bir genç kız, çocukken yaşadığı cinsel saldırılarla ilgili faturayı polise kesti: Defalarca tacize uğradım ama bunu ciddiye almadılar
13:49 Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu
13:38 Çok nadir yaşanıyor! Yanan orman içinde çıkan alev hortumu görenleri şaşkına çevirdi
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 15:17:29. #1.12#
SON DAKİKA: Denize düşen oğlunu kurtarmak isterken boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement