Hatay'ın Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Hatay'ın Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, Kovid-19'a yakalandı
30.12.2020 10:43
Hatay'ın Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Hatay'ın Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını belirtti.
Genel sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Sayın, "Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin." ifadelerini kullandı.
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