Hatay-KKTC deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
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Hatay-KKTC deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

23.05.2022 23:34
Hatay-KKTC deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Hatay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bu hafta yapılamayacak.

Hatay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bu hafta yapılamayacak.

Hatay Deniz Otobüsünün (HADO) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Akdeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle feribotumuzun Hatay-KKTC hattındaki seferleri bu hafta için iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca bilet alan yolculara bilgilendirme yapıldığı ve iptal edilen hat ücretlerinin iade edileceği bildirildi.

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Kaynak: AA

Akdeniz, Kıbrıs, Medya, Hatay, Güncel, Son Dakika

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