Son Dakika Haberleri: HATAY SINIRA ASKERİ SEVKİYAT
Son Dakika Güncel Haber

HATAY SINIRA ASKERİ SEVKİYAT

4 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatları yapıldı.

HATAY SINIRA ASKERİ SEVKİYAT, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay- Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatları yapıldı.
Türkiye'deki çeşitli birliklerden Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoylar, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı.
Serinyol, Hassa ve Kırıkhan'dan yola çıkan askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:35 Kaynak: DHA
Komando, Suriye, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü şarkıcı Fettah Can Suriyeli paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazetecilere S-400 açıklaması İmar Barışı başvuru tarihi uzatıldı Asansörde sıkışan çocuk feci şekilde can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 01:39:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HATAY SINIRA ASKERİ SEVKİYAT
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]