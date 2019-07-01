HATAY SINIRA ASKERİ SEVKİYAT
4 dakika önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatları yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:35 Kaynak: DHA
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından Hatay- Suriye
sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatları yapıldı. Türkiye
'deki çeşitli birliklerden Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoylar, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan
ilçesinden geçiş yaptı. Serinyol
, Hassa
ve Kırıkhan'dan yola çıkan askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Ünlü şarkıcı Fettah Can Suriyeli paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazetecilere S-400 açıklaması
İmar Barışı başvuru tarihi uzatıldı
Asansörde sıkışan çocuk feci şekilde can verdi