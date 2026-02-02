Hatay Stadı Yeniden Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Hatay Stadı Yeniden Güçleniyor

Hatay Stadı Yeniden Güçleniyor
02.02.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Stadı'ndaki onarım çalışmaları, depremin izlerini silerek yeni sezona hazırlanıyor.

Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun depremde yaşamını yitirmeden saatler önce son kez fileleri havalandırdığı Hatay Stadı'ndaki onarım ve güçlendirme çalışmalarının yeni sezon öncesi tamamlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören stadyumda geçen yıl başlatılan çalışmalar sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hatay Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında stadyum, saha zemininden çatıya kadar modern şekilde yenileniyor.

Çatı kaplaması ve elektrik tesisatının onarımı ile taşıyıcı sistemlerinin güçlendirilmesi işlemleri süren statta, depremin bıraktığı izler siliniyor.

Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu yaşamını yitiren Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Atsu'nun, afetten saatler önce Süper Lig'de karşılaştıkları Kasımpaşa'ya 90+6. dakikada attığı golle takımına getirdiği galibiyet sonrası sessizliğe bürünen stadyumdaki işlemlerin ağustosta tamamlanması planlanıyor.

İç ve dış cephelerdeki onarım sonrasında stadyum, 2026-2027 sezonunda yeniden taraftarlarla buluşacak.

Güçlendirme çalışmaları yüzde 60, çatı onarımı yüzde 70 seviyesinde

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AA muhabirine, stadyumun eskisinden daha sağlam yapıya bürüneceğini söyledi.

Tesiste hummalı çalışmalar yapıldığını dile getiren Öntürk, "Stadımızın güçlendirilmesi yönündeki çalışmada yüzde 60, çatısının onarımında ise yüzde 70 seviyesindeyiz. Bitirme ihalesi eylül ayında sona erecek ama biz onu ağustos ayına çekeceğiz inşallah." dedi.

Öntürk, stadyumda taraftar sesinin yeniden güçlü şekilde duyulacağı günü heyecanla beklediklerini vurguladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un tesisle buluşacağını belirten Öntürk, "İnşallah yeni stadımız ve orada yapımını sürdürdüğümüz spor kompleksiyle, Hatayspor'umuz yeniden küllerinden doğup Süper Lig'e çıkacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Christian Atsu, Yerel Haberler, Gençlik, Ekonomi, Futbol, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatay Stadı Yeniden Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji’nden açıklama Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji'nden açıklama
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

11:04
Dünya devine büyük kriz Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
Dünya devine büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
10:55
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star’da yok
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:34
Nereden nereye Rafael Nadal’ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 11:45:42. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay Stadı Yeniden Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.