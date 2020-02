Hatay Valisi Doğan: İdlib'de 29 askerimiz şehit oldu, 36 yaralı var (3) - Son Dakika

VALİ DOĞAN: 29 ŞEHİT, 36 YARALI

Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan kriz masasıyla İdlib'deki hava saldırısına yönelik gelişmeler an be an takip edilmeye başlandı. Kriz masasında gelişmeleri takip eden eden Hatay Valisi Rahmi Doğan, saat 02.00'de yaptığı açıklamada İdlib'de düzenlenen hava saldırısındaki şehit ve yaralı askerler hakkında bilgi verdi. Vali Doğan, "Esed rejim güçlerinin bugün İdlib'de düzenlediği hava saldırısı sonucu 22 Mehmetçiğimizin şehit olduğunu ve yaralılarımızın olduğunu açıklamıştım. Maalesef ağır yaralılarımızdan 7 Mehmetçiğimiz daha şehit olmuştur. Böylece 29 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. yaralılarımızın tedaviylerine hastanelerimizde devam edilmektedir. Şu anda 36 yaralımız var. tüm tedavileri sağlık personeli tarafından yerine getirilmektedir. Şehitlerimizin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." dedi.