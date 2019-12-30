Hatay zehirli balon balığının dişleri, dolgu ve kaplamada kullanılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay zehirli balon balığının dişleri, dolgu ve kaplamada kullanılacak - Son Dakika

Hatay zehirli balon balığının dişleri, dolgu ve kaplamada kullanılacak

6 saat önce

Zehirli balon balığının dişleri, dolgu ve kaplamada kullanılacakİSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE) öğretim üyeleri yaptıkları çalışma ile deniz canlıları ve balıkçıların korkulu rüyası balon balığının dişinden, insan diş protezinde kullanılacak dolgu ve kaplama malzemesi elde etti.

Zehirli balon balığının dişleri, dolgu ve kaplamada kullanılacak

İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE) öğretim üyeleri yaptıkları çalışma ile deniz canlıları ve balıkçıların korkulu rüyası balon balığının dişinden, insan diş protezinde kullanılacak dolgu ve kaplama malzemesi elde etti.

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, doktora öğrencisi Servet Ahmet Doğdu, Türk ve dünya denizlerinde ekonomik değeri olmayan ve deniz canlıları için de tehlike sinyalleri veren balon balıkları üzerine araştırma çalışması başlattı. Prof. Dr. Turan, balon balıklarının son yıllarda Türkiye denizlerinde yaygın olarak görüldüğünü ve bu durumun Türk ekonomisine büyük kayıplar verdiğini söyledi. İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, balon balıklarının türleri üzerinde yaptıkları araştırma çalışmaları içerisinde balon balığının çok sağlam ve keskin dişlerinin, diş sağlığında da kullanılabileceğini gördüklerini söyledi.

ÇÜRÜK İNSAN DİŞİNE DOLGU

Balon balıkları üzerinde yaptıkları çalışmalarla ekonomik değer katmaya ve insanlığın hizmetinde kullanılabilirliğine yönelik çalışma yürüttüklerini kaydeden Prof. Dr. Turan, ağız ve diş sağlığı sektöründe balon balıklarının dişlerinden faydalanabileceğinin anlaşıldığını söyledi. Turan, Balon balıklarının dişi çok sert. En sert dişlerden birine sahipler. Biz de 'bundan ne yapabiliriz' diye düşündük. Dolgu malzemesi ve kaplama diş yapılabilecek diş malzemesi ürettik. Bununla ilgili patent başvurusunu da yaptık ve kabul edildi. Çürük bir insan dişi alarak, temizleyip balon balığının dişinden elde etiğimiz dolgu malzemesi ile dolguladık. İnsan dişi ile balon balığının dişini birleştirerek tedavi ettik ifadelerini kullandı.

Hatay zehirli balon balığının dişleri, dolgu ve kaplamada kullanılacak

Cemal Turan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Profesörün oğlu, hayatının baharında kalp krizine yenildi
Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat

Son Dakika Haberleri
15:16 İSTANBUL'DA FIRTINA ETKİLİ OLUYOR.. TAKSİM'DE ZOR ANLAR YAŞADILAR - Son Dakika
15:16 Muş Sağlık Müdürlüğü'nden "acil servislerde yoğunluk" açıklaması - Son Dakika
15:15 "Kur'an Ziyafeti" etkinliği 1 Ocak'ta gerçekleştirilecek - Son Dakika
15:12 Kar yağışına en çok çocuklar sevindi - Son Dakika
15:11 Başkan Gültak, terör mağduru aileye sahip çıktı - Son Dakika
14:07 Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Son Dakika
13:57 Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 15:17:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay zehirli balon balığının dişleri, dolgu ve kaplamada kullanılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]