Hatay’da 2 yıldır aranan yağma zanlısı yakalandı

06.05.2026 10:22
Hatay’da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 2 yıldır firari olan yağma zanlısı yakalandı. Emniyet ekiplerinin yürüttüğü operasyonla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Uzun süredir firari olarak aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı, gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak adalete teslim edildi.

2 YILDIR ARANIYORDU, OPERASYONLA YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre, “silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma” suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.T., 19 Mart 2024 tarihinden bu yana firari olarak aranıyordu.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucu yeri tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen kararlı mücadelenin bir parçası olduğu belirtildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan M.K.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yetkililer, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini vurgularken, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Haber: Hüseyin Zorkun

