Hatay'da 23 Nisan'da valilik koltuğu çocuklara devredildi
Hatay’da 23 Nisan’da valilik koltuğu çocuklara devredildi

26.04.2026 10:21
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 23 Nisan kapsamında makamını çocuklara devrederek bayram coşkusunu paylaştı. Miniklerin mesajları dikkat çekti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Hatay’da anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Defne Gümüşgöze İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerini makamında ağırlayarak valilik koltuğunu temsili olarak çocuklara devretti. Programda duygu dolu anlar yaşanırken, çocukların mesajları dikkat çekti.

MİNİK VALİDEN BİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJI

Valilik koltuğuna oturan 3. sınıf öğrencisi Mina Meryem Büyükaşık, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Deprem sonrası Hatay’ın yeniden ayağa kalkma sürecine değinen küçük Mina, yürütülen çalışmalar için Vali Mustafa Masatlı’ya teşekkür ederek geleceğe dair umut dolu mesajlar verdi.

VALİ MASATLI: “ÇOCUKLARIMIZ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ”

Minik misafirleriyle yakından ilgilenen Vali Mustafa Masatlı, çocukların hayallerinin kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Devletin tüm imkanlarıyla çocukların daha iyi bir geleceğe hazırlanması için çalıştıklarını vurgulayan Masatlı, onların umut dolu bakışlarının geleceğe ışık tuttuğunu söyledi.

DUYGU DOLU ANLAR VE HATIRA FOTOĞRAFLARI

Samimi anların yaşandığı ziyarette, çocuklar hem bayram sevincini yaşadı hem de devlet yönetimini temsili olarak deneyimleme fırsatı buldu. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona ererken, 23 Nisan’ın anlam ve önemine uygun mesajlar verildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Yerel Haberler, 23 Nisan, Yerel, Hatay, Son Dakika

