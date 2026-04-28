Hatay’da narkotik operasyonları: çok sayıda tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatay’da narkotik operasyonları: çok sayıda tutuklama

Hatay’da narkotik operasyonları: çok sayıda tutuklama
28.04.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay’da bir haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında onlarca şüpheli yakalanırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir haftalık operasyon bilançosunu açıkladı. Kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, önemli miktarda uyuşturucu maddeye de el konuldu.

OPERASYONLARDA ONLARCA ŞÜPHELİ YAKALANDI

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti kapsamında gerçekleştirilen 14 ayrı operasyonda toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca narkotik suçlardan aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 27 farklı dosyadan 42 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 15’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 1.250 gram kokain, 2.456 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 1.248 gram esrar, 8 adet Captagon, 63 gram sentetik kannabinoid, 62 gram metamfetamin, 1 gram eroin ve 35 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. İskenderun’da gerçekleştirilen operasyonda ise piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan kokain ve sentetik madde hammaddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı. Öte yandan düzenlenen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 829 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Narkotik, Yerel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Hatay Hatay’da narkotik operasyonları: çok sayıda tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:29
Fenerbahçe’de derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın
Fenerbahçe'de derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın
09:49
Herkes merak ediyordu Tedesco’nun neden kovulduğu ortaya çıktı
Herkes merak ediyordu! Tedesco'nun neden kovulduğu ortaya çıktı
09:48
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
09:40
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’a verilen cezaya bakın
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın
09:38
Putin’in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı’nı geçti
Putin'in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı'nı geçti
08:57
Dev bankaya operasyon 4 yönetici gözaltında
Dev bankaya operasyon! 4 yönetici gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 10:33:26. #7.13#
SON DAKİKA: Hatay’da narkotik operasyonları: çok sayıda tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.