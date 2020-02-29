Hatayspor: 1-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatayspor: 1-1 - Son Dakika Spor

Hatayspor: 1-1

6 saat önce

STAT: 5 Ocak Fatih TerimHAKEMLER: Turgut Doman (xxx), Cemal Bingül (xxx), Baran Eraslan (xxx)ADANA DEMİRSPOR: Muhammed (xx) - Semih (xx), Tayyib (xx), Tarık (xx), Rassoul (xx), Traoure (xx), Hasan (xx) (Dk.78 Berk x), Erkan (xx), Volkan (xx) (Dk.79 Kosecki x), Sinan (xx) (Dk.

Hatayspor: 1-1, System.String[]

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Turgut Doman (xxx), Cemal Bingül (xxx), Baran Eraslan (xxx)

ADANA DEMİRSPOR:   Muhammed (xx) -  Semih (xx), Tayyib (xx), Tarık (xx), Rassoul (xx), Traoure (xx), Hasan (xx) (Dk.78 Berk x), Erkan (xx), Volkan (xx) (Dk.79 Kosecki x), Sinan (xx) (Dk.71 Dibba x), Mehmet Akyüz (xx)

HATAYSPOR: Akın (xx) - Mesut (xx), Sadi (xx),  Yusuf (xx), Popov (xx), Kubilay (xx), Selim (xx) (Dk. 61 Ouali x), Gökhan (xx) (Dk.74 Alican x), Caner (xx),  Aabid (xx) (Dk.90 Soner ?), Mirkan (xx)

GOLLER: Dk. 85 Mehmet (Adana Demirspor) - Dk. 68 Gökhan (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Hasan, Muhammed, Uğur Tütüneker (Teknik direktör) (Adana Demirspor) - Sadi, Akın, Soner (Hatayspor)

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor, konuk ettiği lider Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

17'nci dakikada Adana Demirspor kontratağında topu alan Erkan rakip ceza sahasına doğru hızla çıktı. İki rakibini çalımlayarak topa vuran Erkan'ın şutunda top savunmaya çarparak kaleci Akın'da kaldı.

21'inci dakikada Adana Demirspor atağında, Volkan'ın ceza sahası içine attığı ara pası sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Akyüz'ün şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü ve savunma topu uzaklaştırdı.

31'inci Hatayspor'un soldan hızla geliştirdiği atakta Mesut sıfıra inerek ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topla buluşan Selim'in şutunda meşin yuvarlak çok az farkla dışarı çıktı.

68'inci dakikada Hatayapor'un atağında Gökhan Karadeniz'in sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

85'inci dakikada Adana Demirspor'un atağında Tarık Çamdal'ın ortasında Mehmet Akyüz kafa vuruşunu yaptı ve top filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.


- Adana
Adana Demirspor, Hatayspor, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ruhani'den Rusya'sız zirve teklifi Vedat Muriqi'nin golden sonra asker selamı vermesini Antalyaspor taraftarı alkışladı Liverpool, Watford'a 3-0 mağlup oldu ve 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 03:53:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatayspor: 1-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]