Son Dakika Haberleri: Hatayspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Hatayspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları

27 dakika önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor'da teknik direktör İlhan Palut, ikinci yarıda da yarışın içinde olmak istediklerini söyledi.

Hatayspor'da İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor'da teknik direktör İlhan Palut, ikinci yarıda da yarışın içinde olmak istediklerini söyledi.

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dayanıklılık, kuvvet ve taktik ağırlıklı günde çift idman gerçekleştirdiklerini aktardı.

Kadroya takviye yapmak istediklerini ve forvet arayışlarını sürdürdüklerini anlatan Palut, şunları söyledi:

"Hatayspor'un forvet bölgesine iyi bir isim kazandırmak istiyoruz. Orta saha için ise eğer takım içinden katkı verecek birini bulursak, transfer yapmayacağız. Aksi halde transfer dönemi bitene kadar bir orta saha oyuncusu transfer edebiliriz. Hazırlık aşamasında ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Her maç sahada mücadele eden, yüreğini koyan, kazanmak için çaba gösteren bir takım olmak istiyoruz. Amacımız, üst sıralarda kalmaya devam etmek, yarışın içerisinde olmak ve en iyisini yapmaktır."

Kampın keyifli geçtiğini ve oyuncuların son derece istekli çalıştıklarını aktaran Palut, yarın Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Antalya, Hatayspor, Spor
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