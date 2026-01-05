Hatayspor Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak olan Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı.
Tamamı genç oyunculardan kurulu kadrosuyla hazırlıklara başlayan Hatayspor'da futbolcular antrenmanda 4'e 2 top kapma ve pas drili çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor, hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.
