Son Dakika Haberleri: Hatayspor tek attı, 3 aldı!
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Hatayspor tek attı, 3 aldı!

1 saat önce

Stat: Antakya Atatürk StadıHakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet KapluhanHatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Alican Özfesli (Dk. 80 Aabid), Mesut Çaytemel, Sadri Karaduman, Furkan Şeker (Dk. 46 Quali), Yusuf Abdioğlu, Rodrigues Barbosa (Dk.

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Stat: Antakya Atatürk Stadı


Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet Kapluhan


Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Alican Özfesli (Dk. 80 Aabid), Mesut Çaytemel, Sadri Karaduman, Furkan Şeker (Dk. 46 Quali), Yusuf Abdioğlu, Rodrigues Barbosa (Dk. 46 Gökhan Karadeniz) Caner Hüseyin Bağ


Eskişehirspor: Melih Ağa, İbrahim Sissoko, Baykal Tolga Dabanlı, Sekidika, Marko Milinkovic, Kamal İssah, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 68 Ferhat Kiraz) (Dk. 89 Onur) Cemali Sertel (Dk. 54 Hakan Aslantaş)


Goller: Dk. 60 Mirkan Aydın (Hatayspor)


Sarı kartlar: Dk. 55 Mesut Çaytemel (Hatayspor), Dk. 57 İbrahim Halil Öner, Dk. 60 Berkay Tolga Dabanlı (Eskişehirspor)


Mustafa Kemal Atatürk, Mirkan Aydın, Hatayspor, Antakya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:51 
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