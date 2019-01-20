Hava Almak İçin Çıktığı Balkondan Düşerek Öldü
21 dakika önce
KAYSERİ'de hava almak için çıktığı beşinci kattaki evinin balkonundan düşen Abdi Korhan Yücer (46) yaşamını yitirdi.
KAYSERİ'de hava almak için çıktığı beşinci kattaki evinin balkonundan düşen Abdi Korhan Yücer (46) yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece merkez Melikgazi
ilçesine bağlı Selimiye
Mahallesi, Ortahisar
Sitesi, 7 katlı Mevlana
Apartmanı'nda meydana geldi. Akşam ailesi ile oturan Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi'nde şirket işçisi olarak çalışan Abdi Korhan Yücer, hava almak için beşinci kattaki evinin balkonuna çıktı. Fakat burada iddiaya göre dengesini kaybeden Abdi Korhan Yücer, üzeri karla kaplı beton zemin üzerine düştü. Olayı fark eden çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yücer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:27 Kaynak: DHA
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