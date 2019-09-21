Hava kirliliği anne karnına kadar ulaştı

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Arnavutköy'de aile katliamı: Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü

Neslican Tay'ın ölüm haberini alan anne ve babasının hali yürek parçaladı

Cristiano Ronaldo'dan cesur itiraf: Attığım hiç bir gol sevgilimle cinsel ilişkimden daha iyi değildi