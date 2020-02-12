Hava kirliliğinin Türkiye'ye yıllık maliyeti: 40 bin erken ölüm ve 21 milyar dolar - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hava kirliliğinin Türkiye'ye yıllık maliyeti: 40 bin erken ölüm ve 21 milyar dolar - Son Dakika Dünya

Hava kirliliğinin Türkiye'ye yıllık maliyeti: 40 bin erken ölüm ve 21 milyar dolar

6 saat önce

Fosil yakıtların yol açtığı hava kirliliğinden dolayı Türkiye’de her sene yaklaşık 40 bin kişi erken ölüyor. Hava kirliliğinin Türkiye’ye yıllık maliyeti ise yaklaşık 21 milyar Amerikan doları.

Hava kirliliğinin Türkiye'ye yıllık maliyeti: 40 bin erken ölüm ve 21 milyar dolar, System.String[]

Fosil yakıtların yol açtığı hava kirliliğinden dolayı Türkiye'de her sene yaklaşık 40 bin kişi erken ölüyor. Hava kirliliğinin Türkiye'ye yıllık maliyeti ise yaklaşık 21 milyar Amerikan doları.


Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yol açtığı hava kirliliğinin maliyeti giderek artıyor. Bundan önemli ölçüde etkilenen ülkelerden birisi de Türkiye. Çevre örgütü Greenpeace'in Güney Doğu Asya ofisi ile Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'nin (CREA) hava kirliliğinin küresel maliyetine ilişkin bir rapor yayımladı. "Zehirli Hava: Fosil Yakıtlarının Bedeli" başlıklı raporda hava kirliliğinin Türkiye'de yol açtığı zarara dair tahminler de yer alıyor.

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Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:15 
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