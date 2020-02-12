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Hava kirliliğinin Türkiye'ye yıllık maliyeti: 40 bin erken ölüm ve 21 milyar dolar
6 saat önce
Fosil yakıtların yol açtığı hava kirliliğinden dolayı Türkiye’de her sene yaklaşık 40 bin kişi erken ölüyor. Hava kirliliğinin Türkiye’ye yıllık maliyeti ise yaklaşık 21 milyar Amerikan doları.
Fosil yakıtların yol açtığı hava kirliliğinden dolayı Türkiye'de her sene yaklaşık 40 bin kişi erken ölüyor. Hava kirliliğinin Türkiye'ye yıllık maliyeti ise yaklaşık 21 milyar Amerikan doları.
Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yol açtığı hava kirliliğinin maliyeti giderek artıyor. Bundan önemli ölçüde etkilenen ülkelerden birisi de Türkiye. Çevre örgütü Greenpeace'in Güney Doğu Asya ofisi ile Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'nin (CREA) hava kirliliğinin küresel maliyetine ilişkin bir rapor yayımladı. "Zehirli Hava: Fosil Yakıtlarının Bedeli" başlıklı raporda hava kirliliğinin Türkiye'de yol açtığı zarara dair tahminler de yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:15
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