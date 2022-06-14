Hava kirliliğinin Yeni Delhi'de yaşam süresini 10 yıla kadar kısalttığı belirtildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hava kirliliğinin Yeni Delhi'de yaşam süresini 10 yıla kadar kısalttığı belirtildi

14.06.2022 17:55
Hava kirliliğinin Yeni Delhi'de yaşam süresini 10 yıla kadar kısalttığı belirtildi

Chicago Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliğinin yaşam süresini 10 yıla kadar kısalttığını gösterdi.

Chicago Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliğinin yaşam süresini 10 yıla kadar kısalttığını gösterdi.

NDTV'nin haberine göre, ABD'de Chicago Üniversitesi Enerji Enstitüsü tarafından hazırlanan Hava Kalitesi Yaşam Endeksi'ne göre, Hindistan'da hava kirliliği tehlikeli seviyelere yükseldi.

Hava kirliliğinin insanların yaşam kalitelerine etkisinin incelendiği çalışma, dünyanın en kirli yerinin ülkenin doğusunda uzanan Hint-Ganj Ovası olduğunu ortaya koydu.

Havadaki kirlilik seviyesi bu şekilde devam ederse Pencap eyaletinden Batı Bengal'e uzanan ve yarım milyardan fazla insanın yaşadığı bölgede ortalama yaşam süresinin 7,6 yıla kadar kısalabileceği kaydedildi.

Kovid-19 tedbirlerine rağmen, Hindistan'da hava kirliliği 2020 yılından itibaren yükselmeye devam etti. 2020 yılında, hava kirliliğinin ortalama yaşam süresine etkisi dünya genelinde 2,2 yıl iken, bu oran Hindistan'da 5 yıla kadar çıktı.

Bu duruma başlıca artan araç trafiği ve kömürle çalışan elektrik santrallerinin yol açtığı kaydedildi.

Hindistan'da son 20 yılda elektrik santrallerinin sayısı 3 ila 4 kat arttı.

Öte yandan, 2013'ten bu yana, dünyadaki kirlilik artışının yaklaşık yüzde 44'ü Hindistan'da meydana geldi.

YORUMLAR
500
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Müslümanlara baskı nedeniyle Hindistan'a tepki Pakistan Başbakanı Şerif'ten Müslümanlara baskı nedeniyle Hindistan'a tepki YENİ DELHİ - Hindistan'da yerel Müslüman liderin evinin yıkılması protesto edildi YENİ DELHİ - Hindistan'da yerel Müslüman liderin evinin yıkılması protesto edildi
Kaynak: AA

Yeni Delhi, Araştırma, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hava kirliliğinin Yeni Delhi'de yaşam süresini 10 yıla kadar kısalttığı belirtildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:59 Birkaç saat önce tanışıp sohbet ettiği kişiyi 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
16:32 Sarı-kırmızılılar teknik direktör arayışına hız verdi! Teklif götürülen Hagi: Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var
16:14 Toyota, çip zorlukları nedeniyle üretime 18 Temmuz'a kadar ara verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 18:12:47. #1.12#
SON DAKİKA: Hava kirliliğinin Yeni Delhi'de yaşam süresini 10 yıla kadar kısalttığı belirtildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement