Hava Kuvvetleri Komutanı İtalya'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hava Kuvvetleri Komutanı İtalya'da

15.01.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıoğlu, İtalya Hava Kuvvetleri ile resmi temaslarda bulundu ve askeri birlikleri ziyaret etti.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun 12–14 Ocak günleri arasında İtalya'da resmi temaslarda bulunduğunu, bu kapsamda İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Antonio Conserva ile görüştüğünü ve Roma ile Pisa'daki askeri birlikleri ziyaret ettiğini bildirdi.

MSB, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun, 12 - 14 Ocak günleri arasında İtalya'da resmi temaslarda bulunduğunu duyurdu. Paylaşımda ayrıca, Kadıoğlu'nun İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Antonio Conserva'yı makamında ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdiği, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'ni, Pisa'daki 46'ncı Hava Tugayını ve Grosseto Hava Üssünü de ziyaret ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Kadıoğlu, Savunma, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hava Kuvvetleri Komutanı İtalya'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:43:48. #7.11#
SON DAKİKA: Hava Kuvvetleri Komutanı İtalya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.