Hava Kuvvetleri Komutanı İtalya'da

MSB, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun, 12 - 14 Ocak günleri arasında İtalya'da resmi temaslarda bulunduğunu duyurdu. Paylaşımda ayrıca, Kadıoğlu'nun İtalya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Antonio Conserva'yı makamında ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdiği, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'ni, Pisa'daki 46'ncı Hava Tugayını ve Grosseto Hava Üssünü de ziyaret ettiği bildirildi.