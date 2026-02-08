Hava Kuvvetleri'nde Kış Eğitimi Tamamlandı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2'nci Ana Jet Üs'te düzenlenen 23'üncü Dönem Personel Kurtarma Temel Eğitimi'nin "Kış Dağcılık ve Hayatta Kalma" safhasının Erzurum'da başarıyla tamamlandığını açıkladı. Eğitimde, Azerbaycanlı askerlerin de görev aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Azerbaycan'dan gelen kardeşlerimiz ile birlikte zorlu şartlarda görev icra kabiliyetini bir kez daha ortaya koyduk" denildi.
