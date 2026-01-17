Hava Kuvvetleri'nden NEXUS ACE Eğitimi - Son Dakika
Hava Kuvvetleri'nden NEXUS ACE Eğitimi

17.01.2026 17:29
MSB, Hava Kuvvetleri ve NATO AWACS'ın NEXUS ACE görevini başarıyla yerine getirdiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı muharip uçakları ve NATO AWACS uçağı tarafından NEXUS ACE görevinin yerine getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Düzenli olarak yapılan NEXUS ACE eğitimleri kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait muharip uçaklarımız ve NATO AWACS uçağı tarafından NEXUS ACE görevi icra edildi. NEXUS ACE; muharip uçaklarımız ile NATO AWACS uçağının birlikte yaptığı taktik seviyede bir eğitimdir. Bu eğitimler, NATO usulleri uygulanacak şekilde planlanır ve görevler esnasında NATO ile koordineli olarak karşılıklı çalışma usulleri pekiştirilir" denildi.

