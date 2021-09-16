Hava Muhtarları Derneğinden Kaymakam Nayman'a "hoş geldin" ziyareti - Son Dakika

Havza Muhtarları Derneğince Havza Kaymakamı Cengiz Nayman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.

Nayman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu makam halka en yakın önemli birim olan muhtarlarımızın kapısıdır. İlçenin huzur ve güvenliğini sağlamak ve sorunlara çözüm aramak için hep birlikte çalışacağız. Sizleri ve mahallelerimiz tanımış olmam benim için bir avantaj." dedi.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ise Nayman'a muhtarlar adına "hoş geldin" dileğinde bulunarak, "Muhtarlar olarak vatandaşın dertleriyle dertleşmek, sorunlarına çözüm bulmak, her an yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Birlikte daha güzel hizmetler için çalışacağımıza inancımız tamdır. Sizin ile daha önce çalışmış olmak bizler içinde önemli bir avantaj." diye konuştu.

Çavdar, Nayman'a üzerinde ismi yazılı kama hediye etti.

Ziyarete Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Bekir Erdem, İcadiye Mahallesi Muhtarı Metin Aysan ve Demiryurt Mahallesi Muhtarı Cemil Kurt katıldı.