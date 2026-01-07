Hava Yolculuğunda Cumhuriyet Rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, direkt transit yolcularla birlikte 2025'te 247 milyon 163 bin 531 yolcunun hava yoluyla seyahat ettiğini ve böylece Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün geçen yılın aralık ayına ve 2025'in tamamına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi.

İç hatlarda geçen ay 75 bin 167, dış hatlarda 63 bin 493 olmak üzere üst geçişlerle birlikte toplam 189 bin 376 uçak trafiğine ulaşıldığı bilgisini veren Uraloğlu, trafiğin 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 11,7 arttığını ifade etti.

Uraloğlu, söz konusu aydaki yolcu verilerine ilişkin, "Yolcu sayısı iç hatlarda 7 milyon 899 bin 596, dış hatlarda ise 9 milyon 622 bin 131 olarak gerçekleşti. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 17 milyon 532 bin 459 yolcuya hizmet verildi. Böylece direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artış gerçekleşti. Havalimanlarımızda taşınan yük miktarı ise aralıkta iç hatlarda 65 bin 151 ton, dış hatlarda 346 bin 856 ton olmak üzere 412 bin 7 tona ulaştı." bilgisini verdi.

İniş-kalkış yapan uçak sayısının geçen yılın genelinde iç hatlarda 991 bin 48, dış hatlarda ise 933 bin 36 olduğunu bildiren Uraloğlu, şunları ifade etti:

"12 aylık dönemde üst geçişlerle birlikte toplam 2 milyon 507 bin 399 uçak trafiğine ulaştık. Üst geçişler dahil toplam uçak trafiği 2024'e göre yüzde 9,3 artış gösterdi. İç hatlarda 101 milyon 655 bin 2, dış hatlarda ise 145 milyon 362 bin 150 yolcuya hizmet verirken direkt transit yolcularla birlikte toplam 247 milyon 163 bin 531 kişi havalimanlarımızı kullandı. Geçen yıla göre direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 7,1 artış oldu. Böylece hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık."

Uraloğlu, bu dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının ise iç hatlarda 929 bin 373 ton, dış hatlarda ise 4 milyon 220 bin 341 ton olmak üzere 5 milyon 149 bin 714 tona ulaştığına dikkati çekti.

İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 84,5 milyon yolcuya hizmet verildi

Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda ise geçen ay iç hat uçak trafiğinin 9 bin 209, dış hat trafiğinin 36 bin 333 olmak üzere toplamda 45 bin 542'ye ulaştığını belirten Uraloğlu, söz konusu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 301 bin 155, dış hatlarda 5 milyon 631 bin 303 olmak üzere toplamda 6 milyon 932 bin 458 yolcuya hizmet verildiği bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda Aralık 2025'te hizmet verilen yolcu trafiğinin 2024 yılının aynı ayıyla kıyaslandığında yüzde 11 artış gösterdiğini bildirdi.

Bu havalimanında geçen yılın genelinde iç hatlarda 123 bin 860, dış hatlarda 425 bin 459 olmak üzere 2024'e göre yüzde 6 artışla toplam 549 bin 319 uçak trafiği gerçekleştiğine işaret eden Uraloğlu, "İç hatlarda 17 milyon 730 bin 321, dış hatlarda 66 milyon 727 bin 100 olmak üzere toplamda 84 milyon 457 bin 421 yolcuya hizmet verildi. 2024 ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 5 artış gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yolcu sayısı 48,4 milyonu aştı

Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Aralık 2025'te iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 9 bin 684, dış hatlarda 14 bin 398 olmak üzere toplamda 24 bin 82'yi bulduğuna işaret ederek, iç hatlarda 1 milyon 754 bin 780, dış hatlarda 2 milyon 448 bin 572 olmak üzere toplamda yüzde 18 artışla 4 milyon 203 bin 352 yolcu trafiği oluştuğunu bildirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yıllık süreçte ise iç hatlarda 115 bin 662, dış hatlarda 158 bin 958 olmak üzere toplamda 274 bin 620 uçak trafiğine hizmet verildiğini kaydeden Uraloğlu, "İç hatlarda 21 milyon 196 bin 789, dış hatlarda 27 milyon 223 bin 968 olmak üzere toplamda 48 milyon 420 bin 757 yolcu bu havalimanını kullandı. 2024'ün aynı dönemine göre yolcu trafiği yüzde 17 arttı." bilgisini verdi.

Uraloğlu, genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise Aralık 2025 döneminde 2 bin 197, bir yıllık süreçte ise 28 bin 743 uçak trafiğinin gerçekleştiğini vurguladı.

"Turizm merkezleri bir yılda 62 milyon 875 bin 857 yolcu ağırladı"

Dış hat trafiğinin geçen yıl yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarında iç hatlarda 152 bin 563, dış hatlarda ise 272 bin 307 olmak üzere toplamda 424 bin 870 uçak trafiği gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Turizm merkezlerinde iç hatlarda 19 milyon 578 bin 756, dış hatlarda da 43 milyon 297 bin 101 olmak üzere toplamda 62 milyon 875 bin 857 yolcu ağırlandı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 12 milyon 660 bin 80, Antalya Havalimanı'nda 39 milyon 160 bin 491, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 5 milyon 638 bin 25 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplamda 4 milyon 412 bin 884 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda 1 milyon 4 bin 377 yolcu trafiği gerçekleşti."