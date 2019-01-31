Havacılık Yüksek Okuluna Makine ve Teçhizat Desteği
1 saat önce
Fırat Üniversitesi (FÜ) Sivil Havacılık Yüksekokuluna makine ve teçhizat yardımında bulunuldu.
Fırat Üniversitesi
(FÜ) Sivil Havacılık Yüksekokuluna makine ve teçhizat yardımında bulunuldu.
İş adamı Esat Özzaim, FÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci, Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muhsin Tuncay Gençoğlu ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim üyesi Yusuf Er ile birlikte FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ
'ı makamında ziyaret etti. Gençlere yapılan her yatırımın ülkeye yapılan katkı kadar önemli olduğunu belirten Özzaim, Sivil Havacılık Yüksekokuluna makine ve teçhizat yardımında bulundu.
Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise, destek ve katkılarından dolayı İş adamı Esat Özzaim'e teşekkür edip, şilt verdi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:05 Kaynak: İHA
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