Havada büyük kriz! Seferler bir bir iptal ediliyor, bilet fiyatları uçmak üzere - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havada büyük kriz! Seferler bir bir iptal ediliyor, bilet fiyatları uçmak üzere

Havada büyük kriz! Seferler bir bir iptal ediliyor, bilet fiyatları uçmak üzere
28.04.2026 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu’daki savaş ve Hürmüz Boğazı’ndaki kriz jet yakıtı fiyatlarını artırırken, düşük maliyetli havayolları sefer kesintilerine başladı. Ryanair ve benzeri şirketler artan maliyetleri karşılamakta zorlanırken, yaz sezonunda uçuş iptallerinin artabileceği ve bilet fiyatlarının ciddi şekilde yükselebileceği belirtiliyor; tatil planları risk altına giriyor.

Orta Doğu’daki savaş ve Hürmüz Boğazı’nın kapanması, küresel havacılık sektörünü sarsmaya başladı. Artan jet yakıtı fiyatları nedeniyle düşük maliyetli havayolu şirketleri sefer azaltma yoluna gidiyor.

YAKIT KRİZİ HAVAYOLLARINI VURDU

Ryanair, Transavia ve Volotea gibi düşük maliyetli havayolları, yükselen yakıt maliyetlerinden en fazla etkilenen şirketler arasında yer aldı. Ucuz bilet modeliyle çalışan bu şirketlerin, artan maliyetleri karşılamakta zorlandığı belirtiliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI ETKİSİ

Dünya petrol arzının önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki aksama, jet yakıtı fiyatlarını hızla yukarı taşıdı. Bu durum, havayollarında yakıt maliyetlerini artırarak sefer planlarını doğrudan etkiledi.

SEFER İPTALLERİ BAŞLADI

Uzmanlar, havayollarının talebin düşük olduğu hatlarda uçuşları iptal etmeye başladığını belirtiyor. Yaz sezonu öncesinde bu iptallerin artabileceği ifade ediliyor.

TATİL PLANLARI RİSK ALTINDA

Avrupa Birliği Enerji Komiseri Dan Jorgensen, mevcut durumun tatil planlarını olumsuz etkileyebileceğini belirterek, uçuş iptalleri ve bilet fiyatlarında ciddi artışlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

YÜKSEK FİYAT VE AZALAN SEFER

Uzmanlara göre jet yakıtı fiyatlarının bu seviyede kalması halinde havayolları daha fazla kesintiye gitmek zorunda kalacak. Bu da yolcular için hem daha pahalı hem de daha sınırlı uçuş seçenekleri anlamına geliyor.

Havacılık, Orta Doğu, Son Dakika

Son Dakika Savaş Havada büyük kriz! Seferler bir bir iptal ediliyor, bilet fiyatları uçmak üzere - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 11:19:09. #7.12#
SON DAKİKA: Havada büyük kriz! Seferler bir bir iptal ediliyor, bilet fiyatları uçmak üzere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.