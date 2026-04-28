Havada büyük kriz! Seferler bir bir iptal ediliyor, bilet fiyatları uçmak üzere

Orta Doğu’daki savaş ve Hürmüz Boğazı’nın kapanması, küresel havacılık sektörünü sarsmaya başladı. Artan jet yakıtı fiyatları nedeniyle düşük maliyetli havayolu şirketleri sefer azaltma yoluna gidiyor.

YAKIT KRİZİ HAVAYOLLARINI VURDU

Ryanair, Transavia ve Volotea gibi düşük maliyetli havayolları, yükselen yakıt maliyetlerinden en fazla etkilenen şirketler arasında yer aldı. Ucuz bilet modeliyle çalışan bu şirketlerin, artan maliyetleri karşılamakta zorlandığı belirtiliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI ETKİSİ

Dünya petrol arzının önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki aksama, jet yakıtı fiyatlarını hızla yukarı taşıdı. Bu durum, havayollarında yakıt maliyetlerini artırarak sefer planlarını doğrudan etkiledi.

SEFER İPTALLERİ BAŞLADI

Uzmanlar, havayollarının talebin düşük olduğu hatlarda uçuşları iptal etmeye başladığını belirtiyor. Yaz sezonu öncesinde bu iptallerin artabileceği ifade ediliyor.

TATİL PLANLARI RİSK ALTINDA

Avrupa Birliği Enerji Komiseri Dan Jorgensen, mevcut durumun tatil planlarını olumsuz etkileyebileceğini belirterek, uçuş iptalleri ve bilet fiyatlarında ciddi artışlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

YÜKSEK FİYAT VE AZALAN SEFER

Uzmanlara göre jet yakıtı fiyatlarının bu seviyede kalması halinde havayolları daha fazla kesintiye gitmek zorunda kalacak. Bu da yolcular için hem daha pahalı hem de daha sınırlı uçuş seçenekleri anlamına geliyor.