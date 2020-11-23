(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DAKİ YER KAYMASINA 736 FORE KAZIKLI ÖNLEM - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DAKİ YER KAYMASINA 736 FORE KAZIKLI ÖNLEM

23.11.2020 09:32
(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DAKİ YER KAYMASINA 736 FORE KAZIKLI ÖNLEM, System.String[]

AVCILAR'daki Ambarlı Mahallesi'nde yıllardan bu yana görülen yer kayması sorununun çözümü için fore kazıklı önlem projesi uygulamaya konuldu.

AVCILAR'daki Ambarlı Mahallesi'nde yıllardan bu yana görülen yer kayması sorununun çözümü için fore kazıklı önlem projesi uygulamaya konuldu. Bölgede yaklaşık 1 kilometre uzunluktaki  30'ar metre boyunda  736 beton kazık yer alacak.

Ambarlı Mahallesi'nde 1999 depremi ardından bölgedeki toprak kayması görülürken, buradaki kanalizasyon sistemi de sık deformasyona uğradı. Hazırlanan  raporlar üzerine bölge Bakanlar Kurulu tarafından 2005 yılında alınan kararla  'Afet Risk Alanı' ilan edildi. Ambarlı Mahallesi'ndeki Bayırlı, Badem ve Bahçe Sokak'ta bulunan ruhsatlı 57 bina bölgede oturanların önlem alınabileceğine dair tepkilerine rağmen aralıklarla yıktırıldı.

AFAD PROJE HAZIRLADI

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ambarlı Mahallesi'nde 'Afete maruz bölge' olarak ilan edilen alandaki denize doğru yer kayması sorununu çözmek amacıyla bilim insanlarının da önerisi ile proje hazırladı. İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, tarafından açılan yaklaşık 20 milyon TL tutarındaki ihalede kayma bölgesinin kuzey sınırını oluşturan, yaklaşık 1 kilometrelik hatta 130 santimetre çapında ve 30'ar metre boyunda  746 çelik kazık çakılması için 1.5 ay önce çalışmalara başlandı. AFAD raporunda Ambarlı Mahallesi Badem, Bayırlı, Bahçe sokakları ve çevresinde 2004 yılı ilkbahar aylarından itibaren başlayan kütle hareketinin günümüze kadar sürdüğü, arazi etütleri, aletsel gözlemler, mühendislik jeolojisi çalışmaları ve sayısal analizler ile desteklenen bu çalışmalar sonucu bu bölgenin Bakanlar Kurulu kararı ile 'Afete maruz bölge' olarak tanımlandığı belirtildi. Kütle hareketlerinin etki alanını genişleterek afete maruz bölgenin kuzey sınırlarından ileriye doğru ilerlemesinin engellenmesi amacıyla bir koruma yapısı (kazıklı tutucu yapı) inşa edilmesi planlandığı kaydedildi. Bölgede iş makineleri gün boyu çalışırken, mahalle sakinleri de çalışmaları ilgi ile izliyor. Bir mahalle sakini  "20-25 yıl önce bu çalışma yapılsa bölgedeki birçok bina yıkılmayabilirdi. Güzel bir çalışma" dedi.

"PROJEYİ BİLİM İNSANLARI HAZIRLADI"Fore kazık çalışmalarını firma adına sürdüren şantiye şefi Fatih Güçlü, bölgede 800-900 metre boyunca kayma bulunduğunu, bilim insanlarının önerisi ile hazırlanan proje uyarınca fore kazıklarla zemini güçlendirdiklerini belirtirken, "İşin yüzde 15-20'sini bitirdik. Minimum 30 metre derinliğe iniyoruz. Toplam 736 tane kazığımız var. Zemin burada sorunlu. Altında kum, su ve bazı yerlerde de balçık da çıkıyor. Bu AFAD'ın karar verdiği bir önlem. Valilik de bu işin yürütmesini yapıyor." dedi.

ÇALIŞMA 1,5 KİLOMETRELİK ALANDAMüteahhit firma temsilcilerinden Ömer Gülcüoğlu, arazideki kayma hareketlerini de dikkatle izlediklerini ve çalışmalarını sürekli bir uzmanla birlikte değerlendirdiklerini söyledi. Gülcüoğlu,  "Şu ana kadar yaptığımız ölçümlerimizde sorun yok. Haftada yapılan 1 veya 2 ölçümün sonucunda kazıkların araziye stabil yapı sağladığını görüyoruz. Danışman hocamız ile sürekli görüşüyoruz. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda çalışmamız var." diye konuştu.Gülcüoğlu, "Kayan bölgelerde risk daha fazla. Riski minimize etmek adına çalışma yapılıyor. Yaptığımız çalışma olumlu sürüyor. Fore kazıklar, kaymayı kaç yıl engeller bilemiyoruz. Ama yaptığımız çalışmanın faydasını görüyoruz. Burada oturanlar yanımıza geldiklerinde teşekkür ediyorlar" dedi.Gülcüoğlu, çalışmaların tamamlanmasının ardından fore kazıkların alt tarafında kalan alanda yıkılan konutların yerine yenilerinin yapılması yönünde engel olup-olmayacağına ilişkin soru üzerine, "Bu konuda kararı ilgililer verir. Örneğin 5 sene arazide hareket görülmezse hak sahipleri için bir şeyler doğabilir diye umut ediyoruz. İnşallah hepsi haklarını alır" diye konuştu.

Görüntü dökümü: ----------------------Havadan ve yerden görüntü-Röportaj

-Detaylar


- İstanbul
(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DAKİ YER KAYMASINA 736 FORE KAZIKLI ÖNLEM
(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DAKİ YER KAYMASINA 736 FORE KAZIKLI ÖNLEM
(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DAKİ YER KAYMASINA 736 FORE KAZIKLI ÖNLEM
(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DAKİ YER KAYMASINA 736 FORE KAZIKLI ÖNLEM
(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DAKİ YER KAYMASINA 736 FORE KAZIKLI ÖNLEM
(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DAKİ YER KAYMASINA 736 FORE KAZIKLI ÖNLEM
(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DAKİ YER KAYMASINA 736 FORE KAZIKLI ÖNLEM
(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DAKİ YER KAYMASINA 736 FORE KAZIKLI ÖNLEM
(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DAKİ YER KAYMASINA 736 FORE KAZIKLI ÖNLEM
(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DAKİ YER KAYMASINA 736 FORE KAZIKLI ÖNLEM
(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DAKİ YER KAYMASINA 736 FORE KAZIKLI ÖNLEM
(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DAKİ YER KAYMASINA 736 FORE KAZIKLI ÖNLEM
(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DAKİ YER KAYMASINA 736 FORE KAZIKLI ÖNLEM
(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DAKİ YER KAYMASINA 736 FORE KAZIKLI ÖNLEM
(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DAKİ YER KAYMASINA 736 FORE KAZIKLI ÖNLEM

İstanbul, Kabine, Bahçe, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Havadan görüntülerle) AVCILAR'DAKİ YER KAYMASINA 736 FORE KAZIKLI ÖNLEM - Son Dakika


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