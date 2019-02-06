Havadan Görüntü ) Yunanistan Başbakanı Çipras Ruhban Okulunu Ziyaret Ediyor -2
1 saat önce
Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu oldu.
Haber-Kamera: Ali AKSOYER/ İstanbul DHA Yunanistan
Başbakanı Aleksis Çipras
'ın İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada
'da bulunan Ruhban Okulu oldu. Çipras'ın ziyareti öncesinde Heybeliada'da iskeleden itibaren polisin geniş güvenlik önlemi aldı. Heybeliada Ruhban Okulu ve çevresindeki hareketlilik havadan görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:25 Kaynak: DHA
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