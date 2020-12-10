(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına "3 metre kuralı" denetimi - Son Dakika

(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına "3 metre kuralı" denetimi

10.12.2020 12:27
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına

Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ-Ali AKSOYER / -İçişleri Bakanlığı'nın dün yayınladığı genelgeye göre sahil bantlarında olta balıkçılığı faaliyetinde bulunan kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılacak.

Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ-Ali AKSOYER/ -İçişleri Bakanlığı'nın dün yayınladığı genelgeye göre sahil bantlarında olta balıkçılığı faaliyetinde bulunan kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılacak. Galata Köprüsü'nde denetimler başladı. Bazı balıkçılar uygulamayı yerinde bulurken bazıları ise, "Biraz da otobüslere ve metrobüslere baksınlar, insanlar orada iç içe" dedi. Köprüde balık tutanlar ve yapılan denetim havadan da görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılacak. Ayrıca yerlere gerekli yer işaretlemeleri yapıştırılacak ve bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bugün Galata Köprüsü'nde denetimler başladı. Polis memurları ve zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlere anonslu dronelar ve Deniz Zabıtası da eşlik etti.

"BALIKÇILAR İÇİN İYİ OLDU AMA BİRAZ DA TOPLU TAŞIMALARA BAKSINLAR"

10 yıldır Galata Köprüsü'nde balık tuttuğunu söyleyen Cengiz Çullu, "Mesafelere bakıyorum. Normal standartlarda. Öncekilerde iç içe giriyorlardı devamlı. Ama iyi oldu. Artık 3 metre var. Ben memnunum. Otobüslerde de öyle halk minibüslerde de öyle iç içe. Şu anda mesafeyi korusalar hastalık bitecek. Daha iyi olacak" dedi. Yıllardır Galata Köprüsü'nde balık tuttuğunu belirten Cafer Ayaz ise, "Şu anda mesafe kuralları güzel ama biraz da otobüslere toplu taşımalara ağırlık versinler. İnsanlar sabah akşam sırt sırta gidiyor. Bizim için iyi oldu 3 metre kuralı gayet memnunuz" diye konuştu.


(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına 3 metre kuralı denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına 3 metre kuralı denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına 3 metre kuralı denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına 3 metre kuralı denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına 3 metre kuralı denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına 3 metre kuralı denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına 3 metre kuralı denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına 3 metre kuralı denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına 3 metre kuralı denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına 3 metre kuralı denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına 3 metre kuralı denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına 3 metre kuralı denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına 3 metre kuralı denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına 3 metre kuralı denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına 3 metre kuralı denetimi

İçişleri Bakanlığı, Galata, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına '3 metre kuralı' denetimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Kamyonun çarptığı adam hayatını kaybetti, suçlu düşürdüğü plakadan yakalandı Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Emekçi esnaf, yüz binlerce liralık emanet saatlere 44 yıldır sahip çıkıyor Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti
Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak         
12:16
Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı         
11:49
Ozan Tufan'dan transfer sözleri: F.Bahçe'ye para kazandırıp Avrupa'ya gitmek istiyorum Ozan Tufan'dan transfer sözleri: F.Bahçe'ye para kazandırıp Avrupa'ya gitmek istiyorum         
11:22
SGK'yı 1 milyon 800 bin lira zarara uğratan 'sahte rapor' çetesi çökertildi SGK'yı 1 milyon 800 bin lira zarara uğratan 'sahte rapor' çetesi çökertildi         
11:10
Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek         
10:51
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
10:20
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar Taksim Metrosu'nda organize yankesicilik! Telefonu yere düşürüp 2 bin 500 liralık vurgun yaptılar         
09:32
Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek         
08:43
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti         
15:28
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 12:37:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: (Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına "3 metre kuralı" denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei