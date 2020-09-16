(Havadan fotoğraflarla) İBB önünde servisçilerden protesto - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplanan servis sürücüleri eylem yaptı.

Servisçiler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni servis plakası satış teklifini protesto etti. Büyükşehir Belediyesi karşısındaki Saraçhane Parkı'nda toplanan birçok servisçi dernek ve birliğine bağlı çok sayıda esnaf, 2015-2019 döneminde taşımacılık yapanlara İBB'nin servis plakası verme teklifine tepki göstererek protesto gösterisi yaptı.

"BU EKMEK DAVASI"

Servisçiler adına konuşan Hasan Hüseyin Arslan , bu işin ekmek davası olduğunu belirterek, "Yanlıştan dönülmezse, Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi 'ne karşı her Çarşamba günü sosyal medya ve her platformda protesto edilecek. Buradan bunu sosyal medya ve medyadaki topluluklara beyan ediyoruz. 24 Eylül UKOME toplantısı var. 24 Eylül'de, UKOME toplantısına esnafımızı arabalarla bekliyoruz. O gün çok önemli bir gündür. Bu ekmek davasıdır. Siyasi bir tavrımız yok. Bu davanın ne siyasetle ne başka bir şeyle alakası yoktur. Bu ekmek davası. Esnafımız, haklı mücadelesinde hak hukuk davasında haklıdır. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ekrem İmamoğlu başkana buradan duyurulur" şeklinde konuştu.

"ARAÇLARIMIZI GETİRİP İBB ÖNÜNE ANA VE ARA YOLLARA BIRAKIP BURADAN ÇEKİP GİDECEĞİZ" Erol Şanlı, kararların kendi lehlerinde alınmaması halinde 24 Eylül günü Saraçhane binası önünde yolları kapatacaklarını söyleyerek, "Biz İstanbul halkından verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz ama bunun sebebi biz değiliz. Her ne kadar kendi ekmeğimizi korumaya çalışsak da, ekmeğimizi elimizden aldıkları için böyle oldu. Bugün sadece bir uyarı niteliğinde oldu. Büyükşehir belediyesi önünde kendi hakkımızı savunacağımızı söyledik. Biz araçsız olarak geldik. 24 Eylül'de yapılacak olan UKOME toplantısına kadar eğer ki hak verilir ise zaten mevcuttaki esnafın geçinme şansı yoktu. Bu saatten sonra hiç yok. Araçlarımızı getirip İBB önüne ana ve ara yollara bırakıp buradan çekip gideceğiz arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

"EVLATIRINIZI, CANINI KORSANLARA EMANET ETMEYİN"Servisçi esnaflarından Hakkı Bal, "Okullar açılacak hemen hemen. Bütün velilerden ricamız, L plakası olmayan servis esnafına çocuklarınızı emanet etmeyin. Bakın biz uyuşturucu testi olsun her türlü testten geçiyoruz ama o arkadaşların hiçbir testi yok. Evlatlarınızı, canını korsanlara teslim etmeyin" dedi.

"BİZİM SENETLERİMİZİ, KREDİLERİMİ KİM ÖDEYECEK?"Servisçi esnaflarından Birsen Turan ise, "İmamoğlu bize, 'Tehdit değil, tahdit olacak' dedi. Koltuğa oturunca bize tehdidi getirdi dayadı. Şu anda biz tehdidin eşiğindeyiz. 300 liralık bir işe UBER gidiyor 200 liraya. UBER'e şimdi bir de evrak veriyor. Artık bizim arabalar yıllarca kapıda yatar, UBER bizim yerimize çalışır. Bizim senetlerimizi, kredilerimizi kim ödeyecek? Evinde kirası olan, çocuklarını okutanlar nasıl geçinecekler? Şu anda herkesin arabası yatıyor. Şu anda 300 liralık, 400 liralık bir iş bulan yerde altın bulmuş kadar seviniyor" diye konuştu.