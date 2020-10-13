Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 95 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika

Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 95 sürücüye ceza uygulandı

13.10.2020 17:14
Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 95 sürücüye ceza uygulandı, System.String[]

Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadıkları tespit edilen 95 sürücüye para cezası kesildi.

Antalya'da havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadıkları tespit edilen 95 sürücüye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9-12 Ekim tarihlerinde kent trafiği helikopter ve drone ile denetlendi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, denetim faaliyetlerinin etkin gerçekleştirilmesi ve sürücülerdeki yakalanma riski duygusunun sürekli üst düzeyde tutulması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolunda zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek" gibi ihlaller tespit edildi.

Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 95 sürücüye para cezası uygulandı.

Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 95 sürücüye ceza uygulandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Hatalı Sollama, Para Cezası, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da havadan yapılan denetimlerde 95 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika

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