Havai fişekler, maçı durdurdu

Denizlispor- Beşiktaş mücadelesinin başlama vuruşundan 1 dakika önce başlayan ve maçın 4. dakikasına kadar devam eden havai fişekler nedeniyle mücadele durdu. İki teknik adam, havai fişeklere isyan etti.



Denizlispor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadele öncesinde stadyuma yakın bir bölgeden havai fişek atılmaya başlandı. Maçın hakemi Mete Kalkavan maç başlamadan önce yetkililerin müdahale etmesini istedi. Ancak maçın başından itibaren havai fişek sesleri durmazken, mücadelenin 4. dakikasına kadar bu durum devam etti. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun "Bu ne böyle, düğünde bile bu kadar havai fişek atılmaz" derken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da dördüncü hakeme dönerek "Bu nedir hocam böyle. Futbolculara seslenemiyoruz, sahayı duyamıyoruz" dedi. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan mücadeleyi durdururken, havai fişeklerin bitmesi beklendi. Maçın 5. dakikasından itibaren sesler kesilince, karşılaşma yeniden başladı. - İSTANBUL