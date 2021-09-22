Üye Girişi
Havalandırma boşluğunda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Havalandırma boşluğunda çıkan yangın korkuttu

22.09.2021 13:03
Havalandırma boşluğunda çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Adıyaman'da, bir binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın korkuttu.

Adıyaman'da, bir binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Ziraat Odası Başkanlığı yakınlarında bulunan bir binanın havalandırma boşluğunda yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Havalandırma boşluğunda çıkan yangın korkuttu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Havalandırma boşluğunda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı 12:34 New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar 12:24 Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin 12:07 Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin
Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın 11:59 Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı 11:42 Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek 11:16 Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek
Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı 10:59 Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı 10:33 Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı

Son Dakika Haberleri
12:48 Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi
12:33 New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı
12:24 Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar
12:06 Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin
12:04 Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek
11:58 Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın
11:57 Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı
11:41 Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı
11:19 Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı
11:16 Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek
Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi         
12:48
Nicole Richie, doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu Nicole Richie, doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu         
12:28
Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi         
12:13
Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek         
12:05
Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı         
11:58
Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş         
11:36
Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor         
11:00
Ehliyet sınavında kopya çekmek için maskesine kamera, kulağına böcek yerleştirmişti! Düzeneğe 9 bin lira ödediği ortaya çıktı Ehliyet sınavında kopya çekmek için maskesine kamera, kulağına böcek yerleştirmişti! Düzeneğe 9 bin lira ödediği ortaya çıktı         
10:52
Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı         
10:29
Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi         
10:10
Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt         
08:17
BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup         
08:02
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 13:07:23. #1.12#
SON DAKİKA: Havalandırma boşluğunda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement