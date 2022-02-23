Havalandırmada sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Havalandırmada sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

23.02.2022 00:57
Havalandırmada sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Niğde'de apartmanın havalandırma borusunda 2 gündür mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Niğde'de apartmanın havalandırma borusunda 2 gündür mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Şah Süleyman Mahallesi Uygur Sokakta bulunan bir Apartmanı'nın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedinin sesini duyan çocuklar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri; yavru kediyi mahsur kaldığı havalandırma borusundan kurtardı.

Görevliler, sağlık durumu iyi olan kediye mama ve su verdi. - NİĞDE

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Son Dakika | Havalandırmada sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı Son Dakika | Havalandırmada sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı Apartmanın havalandırma borusunda mahsur kalan kedi kurtarıldı Apartmanın havalandırma borusunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

İtfaiye, Niğde, Uygur, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Havalandırmada sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havalandırmada sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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