Havalar ısındı, koyunlar meraya çıkmaya başladı - Son Dakika

Havalar ısındı, koyunlar meraya çıkmaya başladı

Sivas'ta ilkbaharın gelişi ve havaların ısınmasıyla birlikte sürüler ahırlardan çıkarılarak otlanmak üzere meralara çıkarıldı

SİVAS - Sivas'ta ilkbaharın gelişi ve havaların ısınmasıyla birlikte sürüler ahırlardan çıkarılarak otlanmak üzere meralara çıkarıldı. Zorlu kış mevsimini geride bırakan hayvan üreticileri ilkbaharın gelişiyle yeşile bürünen meralara hayvanlarını çıkardı. Sivas'ın Ulaş ilçesinde hayvanlarını ahır ve ağıllarda kuru ot, saman ile besleyen küçükbaş hayvan üreticileri, havaların ısınmasıyla büyük mutluluk yaşadı.

"Bunların günlük 12-13 saat yayılması gerekiyor"

Kentte çobanlık yapan Murat Kızıllar, "Sabah 05.00 gibi hayvanları yaymaya çıkartıyoruz. Hayvanlar saat 11.00 gibi yayılmayı bırakıyor. Saat 14.00 gibi de tekrar yayılmaya başlıyor. Akşam 19.00 gibi de geri dönüyoruz. Bunların günlük 12-13 saat yayılması gerekiyor. Eğer ot güzel olursa 3 saat de falan doyuyor iyi ot olmazsa akşama kadar dolandırıyoruz. Şuanda 240 tane hayvanımız var, bizim için bu kadar hayvana bakmak zor değil ama alışmadık insan için zor olabilir" dedi.