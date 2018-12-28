Havalimanında Yakalanan Fetö Firarisi Tutuklandı
38 dakika önce
Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finansal destek sağladığı iddiası ile hakkında arama kararı çıkartıldıktan sonra firari olarak aranan, önceki gün İstanbul'da havaalanında yakalanarak adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.
Kocaeli
'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finansal destek sağladığı iddiası ile hakkında arama kararı çıkartıldıktan sonra firari olarak aranan, önceki gün İstanbul
'da havaalanında yakalanarak adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finansal destek sağladığı iddiasıyla 2016 yılında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından kayıplara karışan Mehmet Ali Sarı
adlı şüpheli, önceki gün İstanbul Atatürk Havalimanı
'nda yakalandı. Gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen Sarı, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan Sarı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:45 Kaynak: İHA
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