Havran'da MHP'den kaz etli pilav gecesi - Son Dakika
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Havran'da MHP'den kaz etli pilav gecesi

6 saat önce

Havran MHP İlçe Teşkilatı ve Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen gecede, konuklara kaz etli pilav ikram edildi.

Havran'da MHP'den kaz etli pilav gecesi, System.String[]

Havran MHP İlçe Teşkilatı ve Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen gecede, konuklara kaz etli pilav ikram edildi.


Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı ve oda başkanları ile partili partisiz çok sayıda vatandaşın katıldığı gecede örnek bir dayanışma örneği sergilendi.


Günün birlik ve beraberlik günü olduğunun altını çizen MHP İlçe Başkanı Ömer Acar ve Ülkü Ocakları Başkanı Sadettin Kul, "Dayanışmayı arttırmak için böyle bir akşam düzenlemeyi düşündük. Büyük ilgi gördü. Başta belediye başkanımız olmak üzere katılan tüm davetlilere ayrı ayrı teşekkür ederiz"diye konuştular. - BALIKESİR

Emin Ersoy, Havran, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:10 Kaynak: İHA
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