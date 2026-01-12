Havran'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Havran'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Havran'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
12.01.2026 14:47
Balıkesir'in Havran ilçesinde buzlanma sonucu arazi aracı ile kamyonet çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde buzlanma sebebiyle arazi aracı ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 09.15 sıralarında Havran ilçesi Kalabak Mahallesi Hanlar mevkiinde meydana geldi. Y.A. (47) idaresindeki 10 UH 255 plakalı arazi aracı, Kalkım istikametine seyir halindeyken, virajı alamayarak karşı yönden gelen İ.Y. (64) yönetimindeki 10 H 9231 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, arazi aracının sürücüsü Y.A. ile kamyonette yolcu olarak bulunan F.Y. (56) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Trafik, Havran, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Havran'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

