Havran\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'in Havran ilçesinde buzlanma sebebiyle arazi aracı ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 09.15 sıralarında Havran ilçesi Kalabak Mahallesi Hanlar mevkiinde meydana geldi. Y.A. (47) idaresindeki 10 UH 255 plakalı arazi aracı, Kalkım istikametine seyir halindeyken, virajı alamayarak karşı yönden gelen İ.Y. (64) yönetimindeki 10 H 9231 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, arazi aracının sürücüsü Y.A. ile kamyonette yolcu olarak bulunan F.Y. (56) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - BALIKESİR