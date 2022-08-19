Sosyal medya sokakta yaşayan hayvanların yerlerini haritada üzerinde işaretleyerek hedef gösteren Havrita isimli internet sitesi ve uygulama nedeniyle resmen ayağa kalktı.
Uygulama üzerinden yerleri işaretlenen çok sayıda canın ertesi gün zehirlendiğini iddia eden sosyal medya kullanıcıları ilgili görselleri hesaplarından paylaşarak yetkililere uygulamanın bir an önce kapatılması çağrısında bulundu.
Çok sayıda derneğin de kapatılması için hukuki başvuruda bulunduğu Havrita isimli uygulamaya tepkilerin çığ gibi büyümesiyle "#havritakapatılsın" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu.
İşte o tepkilerden bazıları;
Son Dakika › Güncel › Hayvan severler ayakta! Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteriliyor - Son Dakika