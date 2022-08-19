Hayvan severler ayakta! Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteriliyor

Tercümanına kızan Zelenski'nin yaptıkları Erdoğan'ın da katıldığı zirveye damga vurdu

Sosyal medya sokakta yaşayan hayvanların yerlerini haritada üzerinde işaretleyerek hedef gösteren Havrita isimli internet sitesi ve uygulama nedeniyle resmen ayağa kalktı.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Uygulama üzerinden yerleri işaretlenen çok sayıda canın ertesi gün zehirlendiğini iddia eden sosyal medya kullanıcıları ilgili görselleri hesaplarından paylaşarak yetkililere uygulamanın bir an önce kapatılması çağrısında bulundu.

TWITTER'DA TT OLDU

Çok sayıda derneğin de kapatılması için hukuki başvuruda bulunduğu Havrita isimli uygulamaya tepkilerin çığ gibi büyümesiyle "#havritakapatılsın" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu.

İşte o tepkilerden bazıları;