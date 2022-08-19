Hayvan severler ayakta! Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteriliyor - Son Dakika
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Hayvan severler ayakta! Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteriliyor

19.08.2022 16:07

Son aylarda sokak köpeklerine ilişkin tartışmalar şiddetli şekilde sürüyor. Bu tartışmaların sonucunda ortaya çıkan Havrita isimli sokakta yaşayan köpeklerin harita üzerinde işaretlenmesi suretiyle hedef gösteren uygulama hayvanseverleri kızdırdı. Çok sayıda kullanıcı köpeklerin yerlerinin haritada işaretlenmesi sonrasında zehirlenerek öldürüldüğünü öne sürdü.

Sosyal medya sokakta yaşayan hayvanların yerlerini haritada üzerinde işaretleyerek hedef gösteren Havrita isimli internet sitesi ve uygulama nedeniyle resmen ayağa kalktı.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Uygulama üzerinden yerleri işaretlenen çok sayıda canın ertesi gün zehirlendiğini iddia eden sosyal medya kullanıcıları ilgili görselleri hesaplarından paylaşarak yetkililere uygulamanın bir an önce kapatılması çağrısında bulundu.

TWITTER'DA TT OLDU

Çok sayıda derneğin de kapatılması için hukuki başvuruda bulunduğu Havrita isimli uygulamaya tepkilerin çığ gibi büyümesiyle "#havritakapatılsın" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu.

İşte o tepkilerden bazıları;

Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteren uygulama sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteren uygulama sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteren uygulama sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteren uygulama sosyal medyayı ayağa kaldırdı
YORUMLAR
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hayvan sevgisi, Sosyal Medya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayvan severler ayakta! Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteriliyor - Son Dakika
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