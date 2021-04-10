Son dakika haberi! Başkan Özdemir: "Emniyet güçlerimizin yanındayız" - Son Dakika

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ve görev başındaki polisleri ziyaret etti. Başkan Özdemir, "Bizler sadece bir gün değil her gün emniyet güçlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ziyaretler kapsamında ilk olarak Havza Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek burada bulanan polis memurları ve Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı'nın Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıldönümü kutladı.

Başkan Özdemir polislere yürütmüş oldukları çalışmalardan ötürü teşekkür ederek, "Bundan önce olduğu gibi içinden geçmiş olduğumuz bu süreçte de görevinin başında halkımız için cansiperane çalışan polislerimize teşekkür ediyorum. Bizler sadece bir gün değil her gün emniyet güçlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü için şehit olan tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaretleri için teşekkür etti. Özdemir daha sonra Bölge Trafik İstasyon Amirliği, Ereli Kavşağı Polis Denetim Noktası ve ilçe merkezinde denetim görevi yapan polis memurlarını ziyaret ederek 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıldönümünü kutladı. - SAMSUN