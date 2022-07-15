Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi - Son Dakika
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Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi

15.07.2022 14:43
Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun'un Havza ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu, şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun'un Havza ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu, şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi ve İlçe Müftülüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikler, Kevser Camisi'nde şehitler için okutulan mevlitle başladı.

Ardından ilçe mezarlığındaki şehitlik ziyaret edilerek Kur'an- ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından dua edildi.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, şehitliğe gelen şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Programa Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Ömer Faruk Altay, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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