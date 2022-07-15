Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir , şehitliğe gelen şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Samsun 'un Havza ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu, şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Demokrasi, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi - Son Dakika

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