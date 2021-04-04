Havza'da ağaçlandırma çalışması - Son Dakika

Havza'da Mısmılağaç ve Üniversite mahallelerinde ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Mısmılağaç Mahallesi Muhtarı Veli Şenkal ve Üniversite Mahallesi Muhtarı Sultan Süleyman Aydın tarafından organize edilen ağaçlandırma çalışmasında Orman Genel Müdürlüğünden temin edilen bin adet selvi çamı fidanı toprakla buluşturuldu.

Ağaçlandırma çalışmasına Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, AK Parti Havza Gençlik Kolları Başkanı Kadircan Şenkal, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ve mahalle sakinleri katıldı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, geleceğe bırakılacak en güzel mirasın yeşil bir doğa olduğunu belirterek, "Doğanın bize cömertçe verdiği şeyleri düşünecek olursak, bizim de doğaya vereceğimiz en güzel hediyenin ağaç dikmek olduğunu söyleyebiliriz. Bir fidanı toprakla buluşturmak, büyütüp yeşermesini sağlamak kendimiz ve çocuklarımızın geleceği için yapmamız gereken en önemli görevdir. Havza Belediyesi olarak bu tür etkinliklere destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ise ağaç dikmenin önemine değinerek, "Küresel ısınmanın, iklimsel dokunun bozulmasının ve aşırı derecede betonlaşmanın önüne geçmek için çocuklarımıza ve gençlerimize doğa sevgisini kazandırmak en büyük görevimizdir. Geleceğimiz olan çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras, onların rahat bir şekilde yaşayabilecekleri tertemiz ve yemyeşil bir dünyadır." diye konuştu.

Mısmılağaç Mahallesi Muhtarı Veli Şenkal ağaçlandırma çalışması kapsamında 2 bin fidan temin ettiklerini belirterek, bin adet karaçam fidanını daha önce köy merasına diktiklerini söyledi.

Üniversite Mahallesi Muhtarı Sultan Süleyman Aydın da ağaçlandırma çalışmasına katılanlara teşekkür etti.