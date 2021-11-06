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Havza'da Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için mevlit okundu - Son Dakika

Havza'da Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için mevlit okundu

06.11.2021 15:26
Havza'da Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için mevlit okundu

Pençe Yıldırım Operasyonu Bölgesi'nde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için memleketi Samsun'un Havza ilçesinde mevlit programı düzenlendi.

Pençe Yıldırım Operasyonu Bölgesi'nde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için memleketi Samsun'un Havza ilçesinde mevlit programı düzenlendi.

Bekdiğin Mahallesi Camisi'nde Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Havza Belediyesi iş birliğinde düzenlenen mevlide şehidin ailesinin yanı sıra Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İl Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Şehitler ve Gaziler Derneği Havza Şube Başkanı Harun Saat ve Havza Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Özgüngör ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit, şehit Çalışkan ve tüm şehitler için İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından dua edilmesiyle son buldu. Mevlidin ardından protokol üyeleri, şehidin babası Recep Çalışkan ve ailesine taziye dileklerini iletti.

Kaymakam Nayman, şehit aileleri için her zaman göreve hazır olduklarını vurgulayarak, "Bizler için canlarından can veren şehit ailelerimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Şehitlerimiz bu vatana olan borçlarını canları ile ödedi. Bizler de onların emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkmanın gayreti içindeyiz." dedi.

İl Emniyet Müdürü Urhal'dan Havza Belediyesine ziyaret

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Urhal, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettikten sonra Havza Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Özdemir ile bir süre görüştü.

Özdemir, Urhal'a çalışmaları hakkında bilgi vererek, ilçelerinin güvenliği konusunda her zaman emniyet güçlerinin yanında olduklarını söyledi.

Urhal da misafirperverliği dolayısıyla Özdemir'e teşekkür etti.

Havza'da Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için mevlit okundu
Havza'da Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için mevlit okundu
Havza'da Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için mevlit okundu
Havza'da Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için mevlit okundu
Havza'da Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için mevlit okundu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için mevlit okundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havza'da Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan için mevlit okundu - Son Dakika
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