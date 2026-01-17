Havza'da Tır ve Kamyon Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
Havza'da Tır ve Kamyon Çarpıştı: 2 Yaralı

17.01.2026 13:40
Samsun'un Havza ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde hazır beton taşıyan tır ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ramazan K. idaresindeki 19 ABT 843 plakalı hazır beton taşıyan tır, Samsun-Ankara kara yolu Hamamayağı Kavşağı'nda Yadigar D.'nin (50) kullandığı 58 TF 953 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon, refüjde bulunan yön tabelası direğine çarptı.

Kazada kamyon sürücüsü ile aynı araçta bulunan Sema D. (47) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

