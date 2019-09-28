Havza'da tiyatro oyunu sahnelendi

Havza Kültür ve Sanat Derneği, kültürel faaliyetler kapsamında "Kadınlar, Filler ve Saireler" tiyatro oyununu Havza'da sahneledi.

Dernek başkanı Koral Yüksel, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun öncesi yaptığı konuşmada, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Bundan sonra da bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini dile getiren Yüksel, "Kısa süre sonra çocuklarımız için drama kurslarımız başlayacak. Bu oyunun sizler ile buluşmasındaki katkı ve desteklerinden ötürü Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir, Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar'a teşekkür ederim." dedi.

Konuşmanın ardından Karma Sahne tarafından sahnelenen ve iki perdelik üç kadının trajikomik hikayesinin anlatıldığı oyun, izleyicilerle buluştu.