Son Dakika Haberleri: Havza Müftüsü Nurlu, görevine başladı
Son Dakika Güncel Havza Müftüsü Nurlu, görevine başladı

Havza Müftüsü Nurlu, görevine başladı

6 saat önce

Eylül ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İlyas Akyazı'nın yerine Havza Müftülüğüne atanan Mehmet Nurlu, görevine başladı.

Havza Müftüsü Nurlu, görevine başladı, System.String[]

Eylül ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İlyas Akyazı'nın yerine Havza Müftülüğüne atanan Mehmet Nurlu, görevine başladı.

Balıkesir Müftü Yardımcılığı görevinden Havza Müftülüğüne atanan Nurlu, ilçeye geldi.

Nurlu, merhum Akyazı'ya Allah'tan rahmet dileyerek, "Bizlere burada ne kadar hizmet etmeyi nasip eder ise o kadar kardeşlerimize dini konularda hizmet edeceğiz, yardımcı olmaya çalışacağız. İnşallah Cenabıhak bizlere hayırlı hizmetler etmeyi nasip eder." dedi.

Burdur'un Bucak ilçesinde 1965 yılında doğan Mehmet Nurlu, Sivas Şarkışla'da vaizlik, Mardin Dargeçit, Isparta Aksu, Burdur Gölhisar ilçelerinde müftülük görevinde de bulundu.

Nurlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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