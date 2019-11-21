Havza OSB'de ilk üretim aralıkta

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Havza Ticaret ve Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar Havza Organize Sanayi (OSB) Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Heyet, kurulum aşamasında olan Alman ortaklı Eurocast Döküm Sanayi firmasını ziyaret ederek burada fabrikada devam eden çalışmalar hakkında Eurocast Döküm Sanayi AŞ Genel Müdürü Mustafa Bakır ve Teknik Sorumlu Bernd Stein'den bilgiler aldı.

Kaymakam Metin Yılmaz, fabrikaların kendileri için önemli ve örnek olduğunu belirterek, "Buranın tamamlanması ve üretime geçmesi Havza OSB'ye daha fazla yatırımcı gelmesi demek.' dedi

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise kurulan fabrikanın ortaklarından birinin Havzalı olmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, "Sayın Mustafa Bey Havza için elini taşın altına koyarak ilçemizde 10 milyon avroluk bir yatırım yaptı. İnşallah yüz kardeşimize iş verecek. Kendisini memleketine olan sevgisi ve bağımlılığından ötürü kutluyorum. İnşallah işletmeniz Havza OSB'de ilk ürünü üreten firma olacak." dedi.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar ise Havza OSB'ye her geçen gün talebin arttığına işaret ederek şunları dile getirdi:

"Havza için hayal olan gerçek oldu. İnşallah kısa süre sonra Havza OSB'den ürün sevkiyatı başlayacak. Bu da istihdam demek, ekmek demek. Benim en büyük hayalim Havza OSB'ye işçi götüren işçi servislerinin başladığı gün tamamlanacak. Bu da Mustafa Bey gibi cesur ve ülkesini seven yatırımcılarımız ile gerçekleşiyor. Kendisini kutluyorum."

Eurocast Döküm Sanayi AŞ Genel Müdürü Mustafa Bakır ise fabrikanın 4 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve toplam yatırım bedelinin 10 milyon avro olduğunu söyledi.

"İnşallah aralık ayında üretim bandımızdan ilk ürünlerimiz çıkmış olacak." diyen Bakır, "İşletmemiz tam kapasite çalıştığında 100 kişi istihdam edecek. İşletmemizde ilk olarak demir döküm üretimi yapılacak ve tam kapasiteye geçtiğimizde makine imalatına başlayacağız." ifadesinde bulundu.

Heyet bir süre fabrika alanını gezdi.